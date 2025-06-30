立院初審放寬外國專才對象與停留期間 增國家競爭力

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（中央社記者林敬殷台北30日電）立法院經濟、社福及衛環、教育及文化委員會今天初審完成外國專業人才延攬及僱用法修正草案，放寬適用對象到世界排名前1500名大學畢業來台工作免2年工作經驗、數位遊牧簽證停留期間延長至2年等，唯外特專業人士年薪折半課稅優惠未達共識，送院會協商。

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化委員會聯席審查外國專業人才延攬及僱用法修正草案。

此次修法重點包含擴大適用對象、延長數位遊牧簽證停留期間、放寬申請永久居留規定，及提高勞動及社會權益保障。

有關擴大適用對象部分，行政院版本將原先世界前500名大學畢業生來台工作免2年工作經驗，放寬為前1000名大學，審查會最後在國發會支持下，通過由民進黨立委賴瑞隆修正動議，範圍擴大到世界排名前1500名大學。

審查會也通過，開放前200名大學的畢業生得申請個人工作許可、在台灣畢業尋職期僑外生從事工作得免申請許可；另也放寬外國特定專業人才及外國高級專業人才的配偶依親期間得自由工作。

針對數位遊牧簽證停留期間，審查會通過行政院提案，將數位遊牧簽證停留期間由現行6個月延長至最長2年。至於放寬申請永久居留規定，初審通過條文明定，未來年所得新台幣600萬元以上等具一定條件外國特定專業人才居留1年，得申請永久居留。

不過，有關外國專業人才及外國特定專業人才在台灣就學取得大專院校副學士以上學位者的居留期間折抵，初審通過條文規定，外國專業人才取得博士學位者折抵3年，碩士學位者折抵2年，學士或副學士學位者折抵1年，4者不得合併折抵；外國特定專業人才，取得博士學位者折抵2年，碩士學位者折抵1年，2者不得合併折抵。

為優化台灣攬才留才環境，初審條文規定，外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，且經許可永久居留者得適用就業保險，以及經許可永久居留且符合居住滿10年等條件者，得使用部分身心障礙照顧服務及長照服務。

此外，針對外國特定專業人才類別，初審條文也通過民進黨立委劉建國等人提案，增列數位、運動、環境、生技，並開放公、私立高級中等以下學校雙語教育所聘請依其專長任教語言及語言以外之藝能及活動等相關領域或科目，並協助相關教學及教師研習、培訓之教師。

針對第22條涉及外國特定專業人士留才租稅誘因，審查會最後通過民進黨立委蔡易餘提案，將政院版本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，調降至200萬元。

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列席的國發會副主委詹方冠表示，基於增加與其他國家競爭力，支持蔡易餘提案版本。不過，財政部賦稅署副署長倪麗心表示，政院版條文已是「超國民待遇」，本國人不能適用，必須考量衡平性，目前適用此租稅優惠的高階人才平均年薪都在700萬元以上，300萬元門檻已經夠用。從2018年至2023年已減少40餘億元稅收，若要調整必須再研議。

由於朝野立委均支持門檻調降，審查會主席蔡易餘裁示，照立委提案通過，財政部對第22條條文有意見，送院會協商處理。（編輯：蘇龍麒）1140630