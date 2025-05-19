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攬才專法4大修正 國發會趕進度盼年底有望上路

2025/5/19 16:47（5/19 17:03 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）國發會提出外國專業人才延攬及僱用法修正草案，從擴大適用對象、數位遊牧更彈性、取得永居更容易以及加強社會保障等4面向強化，現已完成行政院法案審查，待院會通過後，便可送立法院審議。國發會表示，如果此會期順利通過，會力拚年底前上路。

國發會今天舉行攬才成果記者會，國發會人力發展處處長謝佳宜表示，2025年台灣正式邁入超高齡社會，又有少子化課題，在此同時，產業快速發展，國際競逐人才白熱化，台灣必須強化攬才力道，才能把挑戰轉為機會。

國發會推動的攬才專法2018年上路後，持續強化相關作法，2020年設立台灣就業金卡辦公室、2023年成立Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心、2024年成立Talent Taiwan中心南部辦公室，整合各部會資源，提供外國人才一站式協助，截至2025年3月底，外國專業人才與特定專業人才累計人次已突破7.3萬人。

不過全球競逐國際人才愈來愈激烈，謝佳宜坦言，台灣必須參考國際作法，讓制度升級，因此端出攬才專法修正草案，現已完成行政院法案審查，待提報院會後，將送立法院審議；如果此會期順利通過，加上子法配合修正的時間，希望年底前可以順利上路。

謝佳宜補充，若攬才專法順利通過，可望助攻達成國家人才競爭力躍升方案訂下的目標，2024年至2028年間，吸引6萬專業人才、5萬僑外生留在台灣、1萬數位遊牧的成果。

此次攬才專法有4大修法重點，首先是擴大適用對象，國外頂尖大學畢業生、特定專業人才配偶得自由工作，畢業僑外生可留台尋職且免許可；第2，數位遊牧更彈性，總停留期限最長2年。

第3，取得永居更容易，做法包含全球菁英1年永居，畢業僑外生學位折抵永居期間；第4，加強社會保障，外國專業人才適用勞退新制，永居外國專業人才適用就業保險，以及提供永居外專身障與長照服務。

謝佳宜說明，過去外國專業人才適用勞退舊制，僅取得永居者才可適用勞退新制，修法過後，未來外國專業人才只要受聘僱，就能用適用勞退新制，不管在哪個公司待多久，退休金均可持續累積。

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除了修法讓制度升級，國發會補充，因應遠距辦公趨勢，今年1月啟動數位遊牧試辦計畫，提供具專業且能遠端工作的外籍人士最長3+3個月簽證，並在台南、台東建置示範場域，至今已成功吸引近千名數位遊牧者，未來將擴展至高雄、嘉義等地，結合在地特色，推動新創與在地共創發展。

謝佳宜表示，國發會主委劉鏡清期許國發會要更積極，朝「國家級獵才公司」的方向努力，因此除了上述作法，去年底及今年初已經有實體團分別出訪印度班加羅爾以及美國矽谷，接下來會持續評估有無出團的需求，同時以線上方式結合社群接觸海外人才，吸引更多人來台、留台。（編輯：潘羿菁）1140519

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