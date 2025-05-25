就業金卡破萬張李多慧、魔獸都有 百國搶拿日本第3印度人數飆

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）全球競逐人才，國發會以就業金卡作為攬才利器，向國際招手。就業金卡上路屆滿7年成效顯現，日本擠進第3名，軟實力強盛的印度也排名大躍進，金卡國籍數更已突破百國，持卡人不乏高人氣偶像，前NBA球星魔獸、韓國啦啦隊李多慧均在列。

行政院自2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法（簡稱攬才專法）」，推出結合工作許可、居留簽證、外僑居留證以及重入國許可四證合一的「就業金卡」，爭取在科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計、國防及數位等領域的特殊專長，或經主管機關會商相關中央目的事業主管機關認定具有特殊專長者，建構更友善的工作及居留環境，吸引外國專業人才來台、留台。

台灣就業金卡於2018年2月上路，一開始未打響知名度，當年底僅核發188張，到了隔年底，也只有546張，不過2020年爆發COVID-19疫情，台灣上半場防守成功，防疫表現享譽全球，且經濟逆勢成長，國際優秀人才將台灣視為「桃花源」，相繼湧入台灣，當年度就業金卡申請暴增，年底累計核發數衝至1945張。

國發會人力發展處官員表示，疫情期間，就業金卡突飛猛進地成長，斜率明顯趨於陡峭，這些人才「好康道相報」，就業金卡就此打響知名度，核發數量穩定攀升，到2024年正式破萬張。

2018年至今，就業金卡累計核發數為1萬3191人次。（中央社製圖）

國發會統計，2018年至今，就業金卡累計核發數為1萬3191人次，金卡國籍數已經破百達101國，除了大眾熟悉的英美德法日韓星港等，巴基斯坦、拉脫維雅、斯洛伐克、埃及、伊朗、立陶宛、俄羅斯也在列。

多數巴基斯坦金卡持卡人是在台取得學位後申請，從事工作偏向學術研究；也有不少拉脫維亞持卡人與國家太空中心合作，引進陀螺儀技術，偏向國防研究；埃及的持卡人多有博士學位，從事基礎科學研究或進入科技業工作；伊朗絕大多數持卡人都有博士學位，以教育或是科技領域名義申請金卡。

觀察就業金卡前10大國別，美國一直以來穩坐冠軍，以4月最新數據，美國占比達25%，相當於4名持卡人，就有一名來自美國；第2名是與台灣地理位置接近的香港，第3名則是日本。

國發會就業金卡上路屆滿7年成效顯現，日本擠進第3名，軟實力強盛的印度排名也躍進。（中央社製圖）

國發會官員表示，美國經濟實力強大，與台灣淵源又深，許多台灣人到美國唸書，落地生根，他們的二代、三代如今回到台灣，申請就業金卡，對台灣經濟發展是一大助力。

台灣核發首張就業金卡對象是YouTube影音共享平台創辦人、台裔美籍企業家陳士駿（Steve Chen），由當時擔任行政院長的賴總統所頒發，藉此感謝陳士駿願意回台貢獻科技技術與經營管理的長才。

2018年時任行政院長的總統賴清德（左）頒發首張就業金卡給YouTube創辦人陳士駿（右）。（行政院提供）

此外，日本在2022年擠進前3名後，人數持續成長，穩居就業金卡持卡人第3大國別。國發會官員表示，日本除了地理位置接近，也因台日經貿往來密切，在台日商數量不少，雖然受聘僱的日人可由公司協助申請工作簽，但就業金卡彈性更大且條件更優惠，不少人便直接申請就業金卡。

值得注意的是，以軟實力著稱的印度，來台申請就業金卡人數持續走揚，排名僅次於日本，位居第4。

國發會官員表示，印度科技、軟體能力很強，已將印度班加羅爾列為國際攬才重點區域，國發會運用AI大數據分析，同時透過Talent Taiwan中心經營LinkedIn、FB等平台，鎖定印度人才社群，進行精準推播與線上溝通；另一方面，結合駐地台灣商會、校友會及僑界組織建立在地網絡，推動實體博覽會與海外基地協作，擴大人才觸及率。

國發會也在去年11月辦理實體印度攬才團，前往印度與印度科學學院、國際資訊科技學院、班加羅爾大學等合作，針對AI、資安、IC設計等領域人才，參與當地就業博覽會，並與三校建構長期合作機制。

就業金卡助攻來自全球各地的人才落腳台灣，其中不乏台灣人耳熟能詳的對象，如前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）因體育表現傑出，申獲就業金卡；有「韓國啦啦隊女神」之稱的李多慧，也因身兼韓國觀光大使的身份，促進台韓交流，以文化藝術類的專業領域，由文化部推薦申獲就業金卡。

前NBA球星「魔獸」霍華德因體育表現傑出，申獲就業金卡。（中央社檔案照片）

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李多慧於2024年8月順利取得就業金卡，拿到當下，她開心地在移民署大跳三振舞，直言「夢想成真」，希望未來可以嘗試各種活動，甚至創辦公司。

為了持續強化攬才利器就業金卡，國發會端出攬才專法修正草案，現已完成行政院法案審查，待院會通過後，便可送立法院審議。國發會表示，若立法院此會期順利三讀，可望於今年底上路。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1140525