盧秀燕宣布 台中大巨蛋落腳水湳經貿園區

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市長盧秀燕今天宣布，大巨蛋將落腳水湳經貿園區，興建可容納3萬人以上多功能場館，提供棒球等大型體育賽事及舉辦超大型演唱會等藝文表演活動，最快4年後台中就有大巨蛋。

台中市議會今天召開定期會總質詢，盧秀燕今天在會前接受媒體聯訪，她宣布，有民間投資者依據促參法自提BOT案，市府今天上午已正式上網公告，大巨蛋選址確定在水湳經貿園區的「創研一」用地。

盧秀燕說，此區符合四大期望，除是完全素地、用地單純，不用徵收也沒有須拆遷建物，面積有16.3公頃，還有2條捷運經過，綠線及未來興建的橘線、高鐵等，到台中國際機場車程也只要30分鐘，是重要交通節點且具商業投資性。

盧秀燕提到，希望興建多功能場館，席次要容納3萬人以上，能提供棒球等大型運動賽事需求及舉辦超大型演唱會等藝文活動；工程一切都順利的話，2030年前台中市會有大巨蛋。

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運動局長游志祥補充說明，公告期3個月，後續徵求廠商可行性報告並公開徵審條件，目標希望在明年可以簽約；依據公告內容，大巨蛋內還會有其他附屬商業設施，包含商場、購物中心等。

游志祥提到，此建案投資金額超過新台幣400億元，可創造5萬個就業機會；此次提出BOT案民間投資者，有經營棒球球隊並舉辦過國際運動賽事經驗的合組公司，成員包括在美國、日本推動過巨蛋建築及營運經驗團隊，國內符合這樣條件廠商不少，強調公告招商過程公開，不會有量身定做、圖利行為，有興趣廠商皆可投標。（編輯：陳仁華）1140528