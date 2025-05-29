台中超巨蛋落腳水湳經貿園區 中市議員質疑炒地

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市長盧秀燕宣布「超巨蛋」落腳水湳經貿園區，多名台中市議員今天質疑有炒地之嫌，市長盧秀燕表示，選址具備交通便捷、免徵收拆遷、腹地充足與商業潛力高等優勢。

台中「超巨蛋」落腳水湳經貿園區，今天在市議會市政總質詢中引發藍綠市議員關切，無黨籍市議員林昊佑與國民黨市議員楊大鋐、黃佳恬都肯定落腳水湳經貿園區具多面向優勢。

民進黨市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁則質疑有炒地之嫌，陳淑華認為，現在盧秀燕的操作，簡直就是「燕子不動產」，名為籌措建設資金，實則炒作房地產價格。市府應該要迴避成為房地價格制定者、炒作者。

陳俞融表示，市府下個月將標售水湳經貿園區及太平新光地區共17筆配餘地，土地面積合計約12.45公頃，總價近新台幣520億元。此時宣布大巨蛋在水湳，質疑是要配合大巨蛋利多來炒地。

盧秀燕答詢時指出，「超巨蛋」基地位於西屯區水湳經貿園區中央球場及周邊公有土地，選址具備交通便捷、免徵收拆遷、腹地充足與商業潛力高等優勢，且獨立區塊讓未來施工或舉辦活動，都不至於對周邊造成重大影響。

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台中市地政局說明，水湳經貿園區屬重大公共建設計畫，市府計投入開發經費超過500億元，除完成中央公園、中央公園地下停車場、水湳水資源回收中心等3大基礎工程，範圍內的台中流行影音中心、台中國際會展中心、台中綠美圖等重大建設陸續完工，目前尚有借貸及預計支出需償付。

地政局表示，水湳經貿園區土地開發以「財務自償」與「公共利益」為原則，相關程序均符合法令規範，區段徵收開發完成後的配餘地，皆依法辦理公開標售作業，所得款項除用於償還開發融資借款，降低利息負擔，如有盈餘則可挹注市政重大建設，這是全國一致性的作法。（編輯：林恕暉）1140529