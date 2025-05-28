台中大巨蛋選址確定 棒協：更能落實世界棒球之都
2025/5/28 16:05（5/28 16:41 更新）
（中央社記者楊啟芳台北28日電）台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，對此中華棒協表示歡迎，將提供各項協助，如今台中將再興建大型室內場館，有利爭取更多國際賽事，讓世界看見台灣。
台中市府今天上午公告，大巨蛋選址確定在水湳經貿園區「創研一」用地。盧秀燕表示，將興建可容納3萬人以上多功能場館，提供棒球等大型體育賽事及舉辦超大型演唱會等藝文表演活動，最快4年後台中就有大巨蛋。
中華民國棒球協會表示，對此表示歡迎，並將提供各項協助，讓場館更加完善，並爭取更多國際賽事在新場館舉行。
棒協指出，台中市在洲際棒球場落成後，陸續舉辦過多屆洲際盃棒球錦標賽、世界盃棒球錦標賽、亞洲棒球錦標賽、奧運棒球最終資格錦標賽、世界青少棒錦標賽、世界12強棒球錦標賽與世界棒球經典賽等大型國際賽事，因此在2013年獲得世界棒壘球總會（WBSC）頒發「世界棒球之都」榮譽。
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棒協表示，如今台中將再興建大型室內場館，更能落實世界棒球之都稱號，並有利於爭取更多國際賽事，讓世界看見台灣。
棒協指出，未來將與台中市政府更緊密合作，提供包含場地規劃、設計與相關資訊，盼能更完善這座嶄新巨蛋球場，讓更多比賽在此進行，不但能強化台灣棒球實力，更讓台灣棒球運動持續發光發熱。（編輯：陳仁華）1140528
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