中市宣布大巨蛋選址 陳其邁：樂觀其成恭喜台中市民

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）中市府宣布大巨蛋選址，未來可作為容納3萬人以上多功能場館。高雄市長陳其邁今天表示樂觀其成，高雄巨蛋與世運主場館也已獲國際演唱會、經紀公司認同，具一定競爭力。

台中市長盧秀燕昨天宣布，大巨蛋將落腳水湳經貿園區，興建可容納3萬人以上多功能場館，提供棒球等大型體育賽事及舉辦超大型演唱會等藝文表演活動，最快4年後台中就有大巨蛋。

對於高雄是否也有規劃興建大巨蛋，陳其邁今天上午接受媒體聯訪，舉高雄巨蛋及世運主場館為例，他表示，在美國或歐洲的球場、巨蛋或戶外場地，其實也都非常多元，更重要的是場地是不是能符合環保永續、符合國際賽事標準、滿足不同藝文表演活動等多功能使用。

陳其邁強調，高雄巨蛋本身條件已漸獲得整個國際的演唱會、經紀公司等重要團體認同，因為不只是各項服務，包括像高雄世運主場館1年可達100萬瓦太陽能發電容量，這些都獲得這些團體肯定。

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他補充，每年國際巨星安排演唱會行程時，都會考量非常多因素，高雄世運主場館已獲得他們認同，很多競爭對手，包括新加坡、香港，都有越來越不錯場地產生，所以高雄也都要不斷增進服務。

陳其邁也說，當然樂觀其成台中能夠蓋作為大型運動場域，或是適合各項藝文表演的巨蛋，台中市民也已期待非常久時間，所以真的也是恭喜，能讓台中市民有更多選擇，當然是好事。（編輯：陳仁華）1140529