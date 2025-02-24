盧秀燕率團赴日城市外交 參訪取經4處大巨蛋

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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）台中市長盧秀燕今天率團赴日，她說此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本4處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。

盧秀燕今天率團訪日，她在搭機前接受媒體聯訪表示，這是她擔任市長6年以來首次出訪日本，日本是台灣也是台中重要友好的國家，她6年前剛任職市長時，就把出訪日本當作最重要的目標之一，不過受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響加上後續市政忙碌，以至於到今天才能成行，她個人非常的期待，對她及台中市來講，此行意義非常重大。

盧秀燕指出，這次的出訪只有6天的時間，扣除出發跟回來的時間大概只有4天多，但是有很多任務，首先要進行城市外交，因為過去幾年來，包括很多日本團體、政界都到台中市政府拜訪，同時也邀請她出訪日本，因為城市外交的工作有來有往，大家感情才能深厚，所以這次很重要目的就是要進行城市外交，包括與東京都及名古屋的政府要繼續深化交流。

盧秀燕說，另一個重要的目的就是「我們要蓋大巨蛋」，台中的巨蛋正在進行、興建中，但市府還要蓋能夠打棒球、舉行國際大型演藝活動的大巨蛋，日本的大巨蛋非常有名且成熟，在日本有名的大巨蛋就有超過6個，此行選擇4個，幾乎1天一蛋進行參訪，這4個大巨蛋在日本各有不同的功能、營運方式及財務規劃，相信此行取經後會加速台中大巨蛋的興建。

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對於記者詢問，市長訪日行程受到高度關注，在日媒專訪市長時也提到總統及黨主席的參選，引發外界聯想。盧秀燕表示，城市外交本來就是直轄市重要的工作，在六都市長當中，她應該是少數1、2個還沒有去日本拜訪的市長，此行就是城市外交，大家不必多做聯想，平常心就好。

盧秀燕21日表示，她將於2月24日到3月1日赴日本訪問，預計前往東京、名古屋等城市，這趟出訪定義為大巨蛋取經之旅。（編輯：陳政偉）1140224