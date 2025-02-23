新北規劃大巨蛋6處潛力點 1999供市民表達意見

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市6處大巨蛋潛力點，正邀專家學者諮詢；市府今天說，民眾可在1999或臉書「新北運動據點」表達意見。台北看守所為潛力點之一，市長侯友宜將去土城司法園區瞭解開發進度。

市府19日提出板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側，6處大巨蛋潛力點，20日邀產官學界諮詢。

台北看守所現址遷移，牽涉土城司法園區開發進度，侯友宜接受中央社記者詢問時表示，司法園區對土城的發展相當重要，因地方民代、里長有些想法，將擇期前往會勘。

土城司法園區為中央負責開發，侯友宜日前視察秀朗橋北側區段徵收工程時，也向內政部土地重劃工程處官員表示，中央與地方對土城司法園區的規劃各有想法，他將前往瞭解開發進度、交通配套；及新北檢、台北看守所遷移後，現址的規劃想法。

侯友宜昨天接受聯訪被問到興建大巨蛋的看法，他說，專家及運動教練、選手們，都正向看待新北蓋大巨蛋，且運動經濟、消費模式都已不同，歡迎市民對6個潛力點表達想法。

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體育局長洪玉玲告訴中央社記者，市民可透過1999市民專線、臉書Facebook「新北運動據點」、「我的新北市」等粉絲專頁表達意見。

土城彈藥庫土地活化為土城司法園區，同步規劃住商及公共設施用地；內政部1月5日發布新聞表示，園區內區段徵收已完成地主抵價地分配作業；包括水電、道路與公園等基礎設施，預計民國115年底完工。（編輯：張銘坤）1140223