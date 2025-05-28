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台中大巨蛋選址曝光藍支持 綠批倉促宣布救民調

2025/5/28 12:46（5/28 14:11 更新）
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台中大巨蛋選址落腳水湳經貿園區，市長盧秀燕（前）以台北大巨蛋為例，希望政治人物對城市建設多給祝福、協助。中央社記者趙麗妍攝 114年5月28日
台中大巨蛋選址落腳水湳經貿園區，市長盧秀燕（前）以台北大巨蛋為例，希望政治人物對城市建設多給祝福、協助。中央社記者趙麗妍攝 114年5月28日
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中大巨蛋選址落腳水湳經貿園區。市議會國民黨團支持，民進黨團認為，倉促宣布想要「以巨蛋救民調」；市長盧秀燕則以台北大巨蛋為例，希望政治人物對城市建設多給祝福、協助。

台中市議會今天召開市政總質詢，盧秀燕在開會前宣布，大巨蛋選址落腳水湳經貿園區創研一，興建可容納3萬人以上的多功能場館，可舉辦棒球、演唱會等大型活動。藍綠議員對大巨蛋選址公布意見不同。

民進黨台中市議會黨團總召王立任說，水湳經貿園區是台中最精華區域之一，大巨蛋設在此處，無助縮短城鄉差距，反將再次推升周邊地價。

民進黨市議員張家銨、蔡耀頡、江肇國、周永鴻、張芬郁、陳雅惠提到，國際會展中心、綠美圖、流行影音中心等重大建設都位於水湳經貿園區，長期資源匱乏的山海地區持續被忽視；他們質疑，近日有媒體公布民調，盧秀燕多項指標退步，倉促宣布大巨蛋選址，想挽救退步的施政滿意度，決策粗糙、沒有民意基礎。盧秀燕表示，民調參考就好。

國民黨台中市議會黨團表示大力支持。黨團書記長李中表示，大巨蛋預定地鄰近捷運站，為市府所有的素地，可立即規劃，縮短大巨蛋興建時程；國民黨市議員沈佑蓮也樂觀其成。

國民黨市議員朱暖英則肯定市府率隊考察也引資興建，赴日考察巨蛋建設，她說，大巨蛋是城市競爭力象徵，南北城市紛紛打造指標性地標設施要創造商機，希望市府以大巨蛋為台中創造商機。

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盧秀燕表示，曾有台北民代告訴她，台北大巨蛋本來5年內可蓋好，後來卻拖了11年，因中間有個政治人物不斷反對阻撓，讓大巨蛋受到政治上干擾；大巨蛋開幕後，舉辦多場演唱會及世界12強棒球賽，當初反對的人又不斷透過關係跟市府要票。

盧秀燕希望，政治人物對自己城市的建設可以給予祝福、協助；她承諾任內會規劃、評選完成，就等開工，讓下屆市長在一屆任期內可完工啟用。（編輯：陳仁華）1140528

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台中大巨蛋選址落腳水湳經貿園區。市議會國民黨團支持，民進黨台中市議員周永鴻（左起）、張家銨、江肇國、蔡耀頡指出，重大建設卻倉促宣布，決議粗糙、沒有民意基礎，質疑想挽救退步民調。中央社記者趙麗妍攝 114年5月28日
台中大巨蛋選址落腳水湳經貿園區。市議會國民黨團支持，民進黨台中市議員周永鴻（左起）、張家銨、江肇國、蔡耀頡指出，重大建設卻倉促宣布，決議粗糙、沒有民意基礎，質疑想挽救退步民調。中央社記者趙麗妍攝 114年5月28日
台中大巨蛋選址落腳水湳經貿園區，國民黨台中市議員朱暖英（前）認為，大巨蛋是城市競爭力象徵，希望市府以大巨蛋為台中創造商機。中央社記者趙麗妍攝 114年5月28日
台中大巨蛋選址落腳水湳經貿園區，國民黨台中市議員朱暖英（前）認為，大巨蛋是城市競爭力象徵，希望市府以大巨蛋為台中創造商機。中央社記者趙麗妍攝 114年5月28日
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