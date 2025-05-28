加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方
新聞圖表
新聞專題
新聞圖表1/209
首頁 / 地方

台中大巨蛋有譜 彰化喊話持續爭取孵蛋

2025/5/28 19:42（5/28 20:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，目前全台共有4座巨蛋規劃中，分別位於新北、台中及台南。另外台中還有另一座興建中。（中央社製圖）
台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，目前全台共有4座巨蛋規劃中，分別位於新北、台中及台南。另外台中還有另一座興建中。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化28日電）台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區；同樣喊話要蓋大巨蛋的彰化縣政府表示，會持續爭取大巨蛋，5月中已將高速公路彰化交流道特定區檢討案報請內政部送審。

盧秀燕接受媒體聯訪表示，大巨蛋將落腳水湳經貿園區，興建可容納3萬人以上多功能場館，提供棒球等大型體育賽事及舉辦超大型演唱會等藝文表演活動，若工程一切順利，2030年前台中市會有大巨蛋。

圖為彰化交流道特定區空拍畫面。（彰化縣政府提供）
圖為彰化交流道特定區空拍畫面。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美去年底喊話要在彰化交流道特定區規劃興建大巨蛋，帶動地方發展；彰化縣政府於今年5月中召開記者會，宣布高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案報請內政部送審，期望打造彰化信義計畫區以拓展區域發展、帶動人口紅利、改造彰化新未來。

彰化縣建設處長陳昌茂今天接受中央社記者訪問表示，彰化大巨蛋規劃為多功能展演場館及棒球場地，縣府希望有更好的設施讓縣民使用，因此會持續爭取在彰化蓋大巨蛋。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳昌茂說，即使台中有大巨蛋，但彰化大巨蛋位址具優勢，未來交通建設聚焦於此，服務範圍可擴及南台中、彰化縣、南投縣、雲林縣等，加上之後妥善營運規劃，具備良好競爭力，目前最重要先將土地準備好，希望中央能協助加速審議。

彰化縣建設處指出，未來若順利通過中央核定，縣府將啟動招商作業，針對重劃後地區推動大巨蛋、產業園區等建設布局，為彰化打造宜居與就業並重的新核心區域。（編輯：黃名璽）1140528

#內政部
#大巨蛋
#水湳經貿園區
#彰化縣
#建設處
#彰化交流道
#盧秀燕
#陳昌茂
延伸閱讀
台中巨蛋雨中開工 盧秀燕偕日本建築師隈研吾見證新北大巨蛋規劃75公尺高容5萬人 場址年底前定案新北小巨蛋BOT案招商截止1家投標 拚2025年動工台南小巨蛋再邁一步 運動藝文休閒園區案招商高雄跟進蓋大巨蛋？陳其邁：生蛋易養蛋難恐變蛋塔
盧秀燕
一般性補助遭刪 盧秀燕：若帳弄錯趕快回補給地方盧秀燕：堅持中火增加燃氣機組後 須拆燃煤機組
陳昌茂
中捷綠線延伸綜合規劃公聽會 擬增站轉乘彰化輕軌彰化交流道特定區報內政部審議 打造彰化信義計畫區
新聞圖表
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中大巨蛋落腳水湳經貿園區 盧秀燕：可容納逾3萬人最快4年後完工
21
更多編輯台推薦新聞：