加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中華電為憑證事件致歉 強調無涉資訊與網路安全
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電AI產能供不應求 魏哲家股東會首秀重點一次看

2025/6/3 19:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）台積電今天召開股東常會，是董事長暨總裁魏哲家上任後首秀，在美國總統川普大打關稅戰，全球經濟陷入混沌不明之際，魏哲家在整場股東會中，對綠能、關稅、匯率、全球布局和未來展望等提問均有問必答，展現十足誠意。

魏哲家強調，台積電生意很好，今年美元營收可望成長24%至26%，營收和盈餘都將創下歷史新高，未來5年到10年展望也非常好，展現十足信心，他也向股東喊話「多買股票就不會錯」。

整場股東會歷時2小時30分，魏哲家為股東詳細擘劃世界第一的台積電未來要走的路。以下是台積電股東會5大重點內容摘要。

一、台積電是否考慮直接投資再生能源？

魏哲家表示，台積電有想過自建電廠供應綠電，但因法律規章需求，將與政府一起配合，盡量投資綠電，並與供應鏈夥伴合作，協助盡量使用綠電。

魏哲家強調，台積電全力支持再生能源或綠電，成本會因此高一點，不過沒有關係，台積電對環保議題絕對關心，能夠買的綠電一定買，台積電會賺錢，但同時也會對環保盡心力。

二、關稅對台積電影響？

魏哲家說，關稅對台積電會有一些影響，但不是直接的影響，因為關稅是由進口人付，關稅會導致物價稍微提高，物價提高會導致需求降低，台積電生意就會受到影響。

話雖如此，魏哲家認為，AI供不應求，台積電努力增加產能讓客戶滿意，「台積電生意非常好，我們什麼都不怕，只怕全世界經濟往下調」。

魏哲家也首度公開透露，台積電已與美國商務部溝通，表達關稅會造成成本增加，對大家都不好立場，商務部回覆會納入考量。他強調，台積電不怕關稅，只要求公平。

三、新台幣匯率對台積電影響為何？

魏哲家表示，匯率是很重要問題，會影響台積電的營業利益率，新台幣每升值1%，會影響台積電營業利益率下降0.4個百分點，最近新台幣升值將近8%，台積電營業利益率因而下降超過3個百分點。

魏哲家說，台積電會努力做，「技術維持世界第一，賣我們應該得到的價值，大家應該懂我講的意思」。

四、台積電全球布局進度為何？

魏哲家表示，日本熊本第2座晶圓廠動工時程會自2025年第1季稍微延後，主要是因為當地交通問題，他曾親自體驗，以前開車只要10到15分鐘，現在要延長近1小時，當地居民開始不耐煩，台積電也跟日本政府和客戶溝通。

魏哲家表示，台積電到一個地方設廠，會優先考量客戶的需求，再加上政府補助，然而要形成半導體產業並不容易，目前有能力設計晶片產品的只有美國、台灣、中國，以及部分歐洲國家和日本，因此台積電基本上要在中東設廠是不可能，因為不會有客戶。

魏哲家指出，台積電在美國營運，在日本運作，以後還會到德國，台積電有一套縝密的制度，可以讓在每一個地區打出台積電名號時，品質都是一致。

對於海外廠機密是否會被偷走的擔憂，魏哲家保證不會，因為機密是1萬個研發工程師得到的結果，及相同數目產線工程師精進，「如果機密這麼容易被偷走，台積電就不會是今天這樣子。」

五、台積電未來展望？

魏哲家表示，人形機器人現在就開始對台積電營收有顯著貢獻，不必等到2026年、2027年，而且一定會反映在財報上。

魏哲家說，AI供不應求，台積電的生意很好，今年美元營收將成長24%至26%，營業額和盈餘都將創下新高，至於未來5年、10年展望也非常好。

為了避免過度投資，造成供過於求，魏哲家表示，台積電有非常好的規劃系統，跟客戶一直溝通，有自己的市場調查，「我們會去問客戶的客戶」，確認客戶需求的真實性。

google news透過 Google News追蹤中央社

魏哲家說，台積電今年幾乎要花400億美元，這是很大筆錢，要花這種錢必須跟董事會解釋，表達看法、信心，以及執行辦法。台積電很小心不要犯錯，這幾年的財務結果不錯，表示做得還好，每年都要創新高。

魏哲家表示，作為一名企業家，最怕的是不確定性，不知道應該投資或不投資，投資怕搞錯了，不投資又怕輸人家。台積電是技術、製造世界第一，客戶對台積電有信心，只要AI在生活中不可或缺，一直有需求，台積電將會永遠是非常好的公司，有非常好遠景。（編輯：林淑媛）1140603

魏哲家
台積電遭質疑血汗工廠 魏哲家：我這麼胖怎麼可能魏哲家：熊本2座廠動工因交通問題延後 已與客戶溝通
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電遭質疑血汗工廠 魏哲家：我這麼胖怎麼可能
14
更多編輯台推薦新聞：