魏哲家否認台積電赴中東傳言 掛保證海外設廠技術不會被偷走

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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電多次傳出擬前往中東設廠，近期外媒報導正在評估赴阿聯建造超大晶圓廠。台積電董事長暨總裁魏哲家今天首度公開回應「不會」，他笑說，謠言滿天飛，下次可能需要回答是否會去非洲設廠的傳言。

台積電今天召開股東常會，股東關心台積電是否有意赴中東投資設廠，魏哲家表示，謠言滿天飛，之前回應收購英特爾（Intel）傳言，下次可能回答非洲設廠傳言。台積電是否中東廠設廠，他表示「不會」。

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不過有股東擔心，台積電海外設廠，核心技術是否會外流或被偷走，魏哲家回應，「簡單2個字，不會」，他的信心保證來自於，機密是由1萬名研發工程師日夜辛勞得到的結果，還要加上由相同數量的產線工程師投入精進階段，如果機密這麼容易被偷走，台積電就不會是今天這個樣子。

股東認為台積電擴大全球布局，陸續前往日本、美國及德國投資建廠，台積電不會因而變成「日積電」、「美積電」、「德積電」。魏哲家說，完全認同。（編輯：潘羿菁）1140603