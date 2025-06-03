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台積電遭質疑血汗工廠 魏哲家：我這麼胖怎麼可能

2025/6/3 15:54（6/3 16:23 更新）
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（中央社記者張建中新竹3日電）網傳台積電工程師不僅工時過長且需24小時待命，是血汗工廠，對此台積電董事長暨總裁魏哲家今天澄清，不會有9萬名員工都在血汗中過活，他更自嘲說，「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能」。

台積電今天召開股東常會，魏哲家會後受訪說，台積電現在1年大概有9000名新進員工，台積電選擇的是志同道合的人。

魏哲家強調，台積電對員工的要求，首先是誠信、正直，其次是要創新和承諾，在公司裡面工作，公司對員工有一定承諾，也希望員工對公司同樣有承諾。

至於外界所說血汗工廠，魏哲家說，不會有9萬人都在血汗中過活。他看起來像流了血汗嗎，並自嘲「這麼胖，怎麼可能」。

魏哲家表示，他在公司講求的是自動自發及生活快樂，因為這樣才有辦法在半導體產業繼續發展，家庭也才會快樂。

至於台積電如何對待新創小公司，這些小公司很可能是明天的輝達（NVIDIA），魏哲家說，台積電希望每一家小公司都成功，希望明年有很多輝達。

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至於當前經濟情勢具有不確定性，魏哲家表示，作為一名企業家，最怕的是不確定性，不知道應該投資或不投資，投資怕搞錯了，不投資又怕輸人家。

魏哲家說，台積電是技術、製造世界第一，客戶對台積電有信心，只要AI在生活中是不可或缺的，一直有需求，台積電將永遠會是非常好的公司，也有非常好的遠景。（編輯：潘羿菁）1140603

#股東會
#魏哲家
#台積電
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