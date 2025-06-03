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台積電擴廠工程意外 魏哲家致歉親接陳情書

2025/6/3 11:35（6/3 12:01 更新）
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台積電3日召開股東常會，工傷協會、RCA員工關懷協會與台積電工傷者家屬在會場前拉布條，希望台積電能照顧台積電工傷者，並做好工安。中央社記者張建中攝 114年6月3日
台積電3日召開股東常會，工傷協會、RCA員工關懷協會與台積電工傷者家屬在會場前拉布條，希望台積電能照顧台積電工傷者，並做好工安。中央社記者張建中攝 114年6月3日
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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電不斷擴廠，同時屢屢發生工程意外事故，工傷協會提出3點訴求，要求台積電慰問職災家屬與勞工，提出職災照護與援助方案等。台積電董事長暨總裁魏哲家說，生命無價，台積電注重工安，有不足的地方，代表公司致歉，並親自接下陳情書。

台積電今天召開股東常會，工傷協會、RCA員工關懷協會與台積電工殤者家屬在會場外拉布條，並高呼「台積電工殤者、台積電要照顧」、「股東要監督、工安才會好」等。

工傷協會代表在股東會中表示，台積電自民國108年起累計發生9起工安意外事故，造成10死。希望台積電公司及台積電基金會立即慰問職災家屬與勞工，提出職災照護與援助方案。

其次是台積電公司職業安全衛生單位應統籌、監督職安作業，並提出具體改善計畫，確保勞工安全，並對外公開相關資訊。第3是設立獨立第三方監察工安機制，讓社會參與監督，杜絕職災悲劇重演。勞工的生命與健康不該是產業繁榮的代價，要求台積電正視職災問題，並立即採取行動。

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魏哲家說，生命是無價的，台積電注重工安，有不足的地方，代表公司致歉。台積電其實很努力，不只是會賺錢，還有社會責任，對於工安意外不是只賠錢了事。

魏哲家強調，台積電很想每件事都管非常好，工安和環保是不能妥協的，台積電將全世界得到的經驗，在台灣加強，台積電責無旁貸。至於對家屬不聞不問，則是第一次聽到，承包商或員工一定會關心。魏哲家並親自接下工殤者家屬的陳情書。（編輯：楊蘭軒）1140603

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台積電3日召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家親自接下台積電工傷者家屬陳情書，強調未來除了加強人力，也會把危害降到最低。中央社記者張建中攝 114年6月3日
台積電3日召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家親自接下台積電工傷者家屬陳情書，強調未來除了加強人力，也會把危害降到最低。中央社記者張建中攝 114年6月3日
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