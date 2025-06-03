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台幣強升傷毛利 魏哲家：技術維持第一、賣應得的價值

2025/6/3 10:43
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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，最近新台幣升值將近8%，導致毛利率下降超過3個百分點，是很大的數字，匯率波動因應對策就是維持技術第一，台積電會努力做，「賣我們應該得到的價值」。

台積電今天召開股東常會，股東關心美元貶值對台積電毛利率的影響。魏哲家說，匯率是很重要的問題，會影響台積電的毛利率，新台幣每升值1%，會影響台積電毛利率下降0.4個百分點，近期新台幣升值近8%，毛利率因而下降超過3個百分點。

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面對新台幣強升，魏哲家說，保持技術世界第一，「賣我們應該得到的價值，現場應該懂我講的意思」。

他也很感謝員工的努力，特別點名研發執行副總經理與生產的執行副總經理，兩人加起來，使得台積電穩居世界第一。（編輯：潘羿菁）1140603

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