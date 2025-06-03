魏哲家：關稅由進口者負擔 台積電生意好只怕經濟下滑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，關稅議題不是台積電能夠主導，關稅確實會對台積電有一些影響，但不是直接影響，關稅是由進口的人負擔，他擔心物價因此提高，造成需求下降，現在AI供不應求，「台積電生意非常好，我們什麼都不怕，只怕全球經濟下滑」。

台積電今天召開股東常會，股東關心美國關稅的影響。魏哲家說，關稅稅率如果是10%、15%或20%，對台積電會有一些影響，不是直接的影響，因為關稅是進口的人要付，台積電是出口。

透過 Google News 追蹤中央社

魏哲家表示，關稅會使得物價稍微提高，物價提高可能導致需求降低，台積電生意就會受到影響。目前AI供不應求，台積電努力增加產能，讓客戶滿意。

魏哲家強調，台積電生意非常好，「我們什麼都不怕，只怕全球經濟往下掉」，目前AI需求非常強勁，台積電今年營收還是會成長24%至26%，營業額和盈餘將創下新高，將為股東創造更大價值。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140603