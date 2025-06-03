加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 產經

魏哲家：關稅由進口者負擔 台積電生意好只怕經濟下滑

2025/6/3 10:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，關稅議題不是台積電能夠主導，關稅確實會對台積電有一些影響，但不是直接影響，關稅是由進口的人負擔，他擔心物價因此提高，造成需求下降，現在AI供不應求，「台積電生意非常好，我們什麼都不怕，只怕全球經濟下滑」。

台積電今天召開股東常會，股東關心美國關稅的影響。魏哲家說，關稅稅率如果是10%、15%或20%，對台積電會有一些影響，不是直接的影響，因為關稅是進口的人要付，台積電是出口。

google news透過 Google News追蹤中央社

魏哲家表示，關稅會使得物價稍微提高，物價提高可能導致需求降低，台積電生意就會受到影響。目前AI供不應求，台積電努力增加產能，讓客戶滿意。

魏哲家強調，台積電生意非常好，「我們什麼都不怕，只怕全球經濟往下掉」，目前AI需求非常強勁，台積電今年營收還是會成長24%至26%，營業額和盈餘將創下新高，將為股東創造更大價值。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140603

魏哲家
魏哲家：台積電全力支持再生能源 能買的綠電一定買魏哲家：台積電今年美元營收看增26% 續超越產業水準
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
金寶：泰國廠營收占比近5成 評估菲律賓擴產因應關稅
14
更多編輯台推薦新聞：