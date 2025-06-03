黃仁勳5月來台餐會 魏哲家：他要求台積電快備好產能
2025/6/3 13:08
（中央社記者張建中新竹3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月來台參加COMPUTEX台北國際電腦展，並宴請台灣供應鏈夥伴。台積電董事長暨總裁魏哲家曾與黃仁勳一起用餐，他今天透露，黃仁勳要求台積電趕快把產能準備好。
台積電今天召開股東常會，媒體關心魏哲家與黃仁勳5月來台期間曾一起聚餐兩次，兩人討論哪些事情。魏哲家說，5月16日第一次與黃仁勳聚餐被要求不要公開，但黃仁勳喜歡跟媒體來往，只好跟著應付狀況，當時純粹是感謝黃仁勳給台積電生意。
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魏哲家表示，黃仁勳5月17日邀請半導體、AI資料中心供應商等夥伴聚餐，這次黃仁勳有要求，他希望台積電趕快把產能準備好。
魏哲家說，外傳AI需求下降，不過，台積電卻是快速增加產能供給。（編輯：林淑媛）1140603
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