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魏哲家金句連發幽默霸氣 護國神山股東會笑聲不斷

2025/6/3 20:18（6/3 20:57 更新）
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台積電董事長魏哲家。（中央社檔案照片）
台積電董事長魏哲家。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天首次主持股東會，在近2小時30分會議中，談營運業績、AI與全球布局鏗鏘有力，霸氣十足，反駁台積電血汗傳聞更是展現特有風格，「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能？」讓護國神山的股東會現場難得笑聲不斷。

今年以來，要說魏哲家是風雲人物一點也不為過，3月先在白宮與美國總統川普共同宣布擴大美國廠規畫，風塵僕僕回台後，立刻在總統府與總統賴清德同框，詳細向台灣民眾說明台積電根留台灣的規劃與決心。

今天是魏哲家接掌台積電後首次主持股東會，他一開場就跟股東搏感情，表示很感謝看到大家參加一年一度的股東會，希望在股東會的說明後，能夠讓關心台積電表現和發展的股東更了解台積電，對台積電更有信心，並繼續以往的支持。

為了能有更多的時間與股東溝通，台積電股東會還特別做了改變，魏哲家縮短營業報告，騰出更多時間針對股東關心的環保、再生能源、關稅、匯率、中東設廠和未來展望等種種議題，一一正面回應。

魏哲家總是以簡單明白的語句直接回答股東問題，他以「很好」說明台積電的生意，以「非常好」表達對台積電未來5年、10年展望，讓股東清楚明白台積電的營運前景。

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魏哲家也不時展現幽默，對於股東問到是否考慮漲價，他說「這怎麼好回答，心理想的，嘴巴不能講出來」，他還以鼎泰豐為例，說明每個地區的成本不一樣，表示在台灣吃鼎泰豐跟在美國吃鼎泰豐不一樣，更以台語直白形容美國鼎泰豐「難吃又貴」，這個說法隨即在社群平台引發熱議。

不僅如此，魏哲家也不吝拿自己身材開玩笑，以直接又不失幽默的方式，駁斥台積電是血汗工廠；他說，不會有9萬名員工都在血汗中過活，更自嘲說「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能？」金句連發之餘，魏哲家也不忘向股東喊話，「多買股票不會錯」。（編輯：林淑媛）1140603

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台積電AI產能供不應求 魏哲家股東會首秀重點一次看台積電遭質疑血汗工廠 魏哲家：我這麼胖怎麼可能
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