魏哲家：人形機器人已對台積電營收有顯著貢獻

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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，人形機器人現在就開始對台積電營收有顯著貢獻，台積電生意很好，展望未來5年、10年也非常好。

台積電今天召開股東常會，股東關心人形機器人2026年或2027對於台積電營收貢獻情況，魏哲家說，人形機器人現在就開始對台積電營收產生顯著貢獻，不必等2026年、2027年，而且一定會反映在財報上。

至於是否考慮與AI解決方案公司合作，改善製程、提高或加速產能，魏哲家表示，台積電技術世界第一、製造能力世界第一，不遺餘力用各種方式增進自己的功力，也用AI增強自己的能力。

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魏哲家強調，「台積電成為世界第一，不是因為什麼都不知道或不小心就變成世界第一，沒這回事，台積電非常努力，一直兢兢業業往前進。」

至於台積電的生意，魏哲家說，簡單白話文講「很好啊！」，至於未來5年、10年展望，他也說非常好。（編輯：林淑媛）1140603