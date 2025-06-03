魏哲家：與美商務部溝通關稅 成本增加對大家都不好

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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電今天召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家會後受訪表示，台積電與美國商務部溝通，表達關稅會造成成本增加，對大家都不好，商務部回覆會納入考量，不過這是政府跟政府間的事情。他強調，台積電不怕關稅，只要求公平，「因為公平，台積電就可以繼續世界第一。」

對於媒體問到台積電針對關稅議題與美國政府溝通情況，魏哲家說，台積電與美國商務部有溝通，表達關稅將使得台積電在美國的成本增加。

魏哲家表示，美國企業如應用材料產品在亞洲做，設備進口美國也要課關稅，他舉例，台積電原本在美國採購只要100元可以買到的設備，變成要125元買，商務部回覆可以討論。

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魏哲家說，台積電與商務部溝通，是希望商務部能夠理解，才能知道後果，台積電很客氣向商務部表達關稅會造成成本增加，對大家都不好，至於商務部則回覆這不是他們想要的，會納入考量。

魏哲家強調，關稅是政府跟政府之間的關係，台積電不怕關稅，只要求公平，因為公平，台積電就可以繼續世界第一。（編輯：林淑媛）1140603