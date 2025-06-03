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魏哲家：台積電今年美元營收看增26% 續超越產業水準

2025/6/3 09:37（6/3 09:46 更新）
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台積電3日召開股東常會，這是董事長暨總裁魏哲家擔任董事長以來主持的首場股東會。中央社記者張建中攝 114年6月3日
台積電3日召開股東常會，這是董事長暨總裁魏哲家擔任董事長以來主持的首場股東會。中央社記者張建中攝 114年6月3日
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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，截至目前並未看到客戶的行為有任何轉變，今年美元營收將成長24%至26%，成長幅度將繼續超越晶圓製造2.0產業的整體成長。

台積電今天召開股東常會，是魏哲家接任董事長以來首度主持股東會。他致詞時說，今天很高興看到大家來參加台積電一年一度的股東會，「你們的參加代表各位非常關心台積電的表現和發展」，也希望今天在股東會的說明，讓大家更了解台積電，對台積電更有信心，並繼續以往的支持。

魏哲家表示，今天的股東會稍微做小改變，盡量把營業報告事項的報告時間縮短，然後多出時間來跟股東們溝通，表達對市場變化與看法，希望多加以討論，並滿意這樣的小改變。

魏哲家說，台積電今年第1季營收新台幣8392.5億元，每股純益13.94元。第2季營收介於284億至292億美元，毛利率介於57%至59%。2025年包括晶圓代工、封裝、測試和光罩等晶圓製造2.0產業成長受惠於強勁的AI相關需求以及其他終端市場的溫和復甦。

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他表示，了解關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，截至目前並未看到客戶的行為有任何轉變，維持對今年全年營收展望，以美元計，台積電2025年營收將成長接近中段20位數百分比（24%至26%），在未來幾個月也許整體情勢會更加清晰，將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，謹慎以對。

魏哲家說，在態勢未明的情況下，將繼續專注於業務根本，即技術領先、卓越製造和客戶信任，以進一步強化競爭地位，有信心台積電在2025年的成長幅度可以繼續超越晶圓製造2.0產業的整體成長。（編輯：潘羿菁）1140603

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