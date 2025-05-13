台積電2025年第1季股利增至每股5元 9/16除息

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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電董事會核准2025年第1季現金股利每股新台幣5元，較2024年第4季的4.5元增加0.5元，除息交易日為2025年9月16日。

隨著高效能運算、車用電子和消費性電子平台業績成長，台積電第1季營收8392.5億元，歸屬母公司淨利3615.6億元，皆創下歷年同期新高，每股純益13.94元。

台積電董事會核准配發第1季每股現金股利5元，配息基準日定為2025年9月22日，除息交易日為9月16日，自9月18日起至9月22日止停止普通股股票過戶，並於2025年10月9日發放。

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台積電董事長魏哲家4月持股682萬5134股，將有3412萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有82.68億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，第1季股利估計將有約6.25億元入袋。台積電前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有6455萬元股息入袋。（編輯：林淑媛）1140513