魏哲家：台積電全力支持再生能源 能買的綠電一定買

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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電今天召開股東常會，股東關心台積電綠電使用情況。董事長暨總裁魏哲家表示，台積電全力支持再生能源和綠電，成本會高一點，不過沒有關係，台積電絕對關心環保議題，能夠買的綠電一定買。

股東提問美國開放企業自建電廠，台灣綠電市場供不應求，台積電是否考慮直接投資再生能源。魏哲家說，台積電有想過自建電廠供應綠電，但因法律規章需求，與政府一起配合，盡量投資綠電，並與供應鏈夥伴合作，協助盡量使用綠電。

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魏哲家表示，台積電付的每度電費在台灣居第一、第二高，再生能源是台積電繼續努力方向，會盡量投資綠電發展，不只給台積電，也給供應商使用。

魏哲家強調，台積電全力支持再生能源或綠電，成本會因此高一點，不過沒有關係，台積電對環保議題絕對關心，能夠買的綠電一定買。台積電會賺錢，同時會對環保盡心力。（編輯：楊蘭軒）1140603