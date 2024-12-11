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高雄跟進蓋大巨蛋？陳其邁：生蛋易養蛋難恐變蛋塔

2024/12/11 17:45（12/11 18:06 更新）
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高雄市長陳其邁（中）11日前往勞工公園壘球場關心復興國小棒球隊練習情形，並與小將們近距離交流，陳其邁還戴起小球員球帽，眾人互動相當熱絡。中央社記者林巧璉攝 113年12月11日
高雄市長陳其邁（中）11日前往勞工公園壘球場關心復興國小棒球隊練習情形，並與小將們近距離交流，陳其邁還戴起小球員球帽，眾人互動相當熱絡。中央社記者林巧璉攝 113年12月11日
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）台灣棒球12強奪冠掀起蓋大巨蛋話題，高雄市長陳其邁今天說，在評估巨蛋時要特別小心，「因為生蛋容易，要養蛋比較困難，一不小心就變蛋塔」，所以還要再好好評估。

陳其邁今天至勞工公園壘球場關心復興國小棒球隊，媒體聯訪時被問及台中要蓋大巨蛋，高雄是否跟進；陳其邁回應，生蛋容易養蛋難，還須好好評估。

陳其邁也說，高雄愛好棒球人口也非常多，很多傳統棒球強隊不是在高雄，就是在台南、屏東；再加上高雄市交通相對而言比較便捷，有捷運等大眾運輸，在大巨蛋地點選擇及考量上，高雄有人口、交通等優勢，市府會再做可行性評估。

陳其邁也說，要發展棒球，還是要從三級棒球培養開始，今年也將棒球相關經費從原來新台幣3000多萬元，再加碼1500萬，也希望未來預算能夠達到5000萬元規模；復興國小是棒球名校，已有40年歷史，也是職業選手、國手搖籃，包括這次12強好手陳晨威、黃子鵬，以及恰恰彭政閔等都來自復興國小。

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陳其邁今天也致贈棒球、運動飲料給小球員，並與小球員吳尚澄一起練投，吳尚澄會後給陳其邁打了100分，並稱讚「市長投球的姿勢、力道很標準」。

吳尚澄接受媒體聯訪時說，希望自己以後可以比陳晨威、黃子鵬更厲害，也把目標放在前進美國大聯盟。談到希望球隊能有哪些資源，吳尚澄靦腆地說，希望球場、球具都能更新，尤其是球隊交通車已經老舊，常常須修理，盼能換一輛新的中型巴士，讓大家搭車比賽更安全。（編輯：陳仁華）1131211

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