南韓新總統李在明矢言重振經濟 專家預測外交將有重大轉變

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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓今天迎來自由派新總統李在明，他矢言引領國家走出戒嚴危機亂局，重振因成長放緩和全球保護主義威脅而步履蹣跚的經濟。有專家認為南韓外交政策可能將出現重大轉變。

路透社和法新社報導，根據南韓中央選舉管理委員會資料，全部選票統計結果顯示，在近3500萬票中，在野黨共同民主黨候選人李在明得票率49.42%，執政黨國民力量候選人金文洙41.15%；投票率79.4%，創下1997年總統大選以來新高。

李在明以49.42%得票率，擊敗執政黨國民力量候選人金文洙41.15%。（中央社製圖）

（中央社製圖）

現年61歲的李在明是人權律師出身，他稱昨天的大選是對前總統尹錫悅戒嚴以及執政黨未能阻止這項注定失敗舉動的「審判日」。

李在明在國會外發表勝選演說時表示：「首要任務是果斷平息叛亂，確保不會再有槍口與刀劍轉而對付人民的軍事政變。」

他說：「我們憑藉人民共同的力量，定能克服眼下暫時的難關，我們人民具備非常強大的能力。」

李在明今天獲得中央選舉管理委員會正式確認當選總統，即刻接掌總統和最高統帥職權。

內政部官員表示，計劃上午11時（台灣時間上午10時）在國會舉行儀式簡化的就職典禮；預計僅數百名賓客出席。

李在明之後將前往總統辦公室，開始任命重要內閣成員。外界焦點將放在誰將出任總統秘書室長、總理和國家情報院院長。

各國領導人預計將紛紛致電祝賀，美國總統川普很可能會率先通話。

李在明當選後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨即表達祝賀之意，表示希望與他合作。盧比歐在聲明中說，美韓同盟堅若磐石，擁有共同的價值觀和深厚的經濟聯繫。

李在明上任後將面臨一連串嚴峻的經濟和社會挑戰，包括尹錫悅戒嚴風波後社會嚴重分裂，以及美國難以預測的貿易保護主義舉措衝擊南韓以出口為導向的經濟。

南韓政府先前在看守代理總統的領導下，試圖緩解川普政府的高額關稅，但進展甚微。這些關稅措施將打擊南韓一些主要產業，包括汽車和鋼鐵。

總部位於華府的戰略暨國際研究中心（CSIS）在分析報告中指出：「李在明總統將發現自己難有時間喘息，必須著手處理任期初期最重要的任務：與川普達成協議。」

史丹佛大學社會學教授申起旭（Gi-Wook Shin）告訴法新社，李在明就任也可能預示南韓外交政策將有重大轉變。

他說：「李在明預料會把韓美同盟列為優先要務，同時尋求與中國和北韓接觸。」這代表偏離尹錫悅等前總統的政策，他們「主要分別聚焦於北韓和美國」。

李在明曾就與中國和北韓的關係表達態度較為緩和的計畫，尤其強調中國作為主要貿易夥伴的重要性，同時表明不願在台灣海峽安全緊張局勢上採取強硬立場。

他在競選期間曾表示，對於任何中國與台灣的衝突，南韓應該保持距離，這番發言引起軒然大波，之後他堅稱自己並非採取親北京的立場。

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此外，李在明曾承諾將延續尹錫悅與日本合作的做法，並表示與美國的同盟是南韓全球外交的重要支柱。

這次大選是因尹錫悅遭彈劾下台提前舉行，李在明當選後在今天即刻就職，任期同樣為5年，至2030年6月3日為止。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140604