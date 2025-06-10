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立院三讀志願役加給增至3萬 115年元旦起施行

2025/6/10 15:22（6/10 16:13 更新）
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為提升國軍招募及留營誘因，立法院會三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定115年1月1日施行，另外也新增戰鬥部隊加給，提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。圖為國民黨團在議場內呼口號力挺國軍。中央社記者吳家昇攝 114年6月10日
為提升國軍招募及留營誘因，立法院會三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定115年1月1日施行，另外也新增戰鬥部隊加給，提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。圖為國民黨團在議場內呼口號力挺國軍。中央社記者吳家昇攝 114年6月10日
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（中央社記者吳書緯台北10日電）立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，明定國軍志願役每月加給為新台幣3萬元，較現行志願役加給1萬3000元至1萬5000元不等，增加1萬餘元，自明年元旦起實施，此外，地域加給將以距離、抵達難易程度為分級依據。

立法院會今天經表決，三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，將國軍志願役官兵已有領取的志願役加給、戰鬥部隊加給等加給，明定於修正條文，並新增超時加給以及修正地域加給發放依據，且明定義務役待遇總額不得低於最低工資法所定的最低工資。

現行志願役加給，將官為1萬3000元，上校與中校階級為1萬4000元，少校以下軍官與士官、士兵為1萬5000元；現行志願役加給並未入法。

三讀修正條文明定，志願役加給為「對志願投入軍旅者每月新台幣3萬元加給之」，於民國115年1月1日施行；意即國軍志願役官兵不分階級，明年元旦起，每月志願役加給由現行1萬3000元至1萬5000元不等，一律提升至3萬元。

現行地域加給區分為志願役、義務役而有不同，而義務役軍官、士官、士兵的地域加給又因階級不同而有差異；三讀修正條文明定，地域加給不得以役別和階級為分級標準。

針對戰鬥部隊加給，目前國軍第一類型作戰部隊的戰鬥加給為每月1萬2000元，第二類型戰鬥支援部隊為每月7000元，而戰鬥部隊加給原先並未入法，新增條文明定戰鬥部隊加給為「對戰鬥部隊或戰鬥支援部隊加給」。

三讀修正條文也增訂超時加給，明定「對各類休假有應休而未休者加給之」。

三讀條文明定，志願役加給自115年1月1日施行，包含未修正的職務加給、專業加給、勤務加給，以及修正過後的地域加給、戰鬥部隊加給、超時加給等的給與，由行政院訂定，且上述所列的加給發放數額，於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達3%時，應予適度調整。

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至於義務役待遇，現行條文明定義務役現役軍人薪額月支數額，由國防部擬訂，報請行政院核定。三讀修正條文新增，義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定的最低工資。

國軍自113年恢復義務役，當時義務役二兵若新訓鑑測合格，每月所領取的薪資為2萬1350元，今年度的義務役二兵薪資隨軍公教薪資調增3%而略有增加，而現行最低工資法所定的最低工資為2萬8590元。（編輯：謝佳珍）1140610

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立法院會10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給；民進黨團批藍白在立法院挾多數闖關軍人待遇相關條例，用政治角力競相加碼，不僅違反預算精神，更沒有徵詢行政院意見，深感遺憾。中央社記者吳家昇攝 114年6月10日
立法院會10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給；民進黨團批藍白在立法院挾多數闖關軍人待遇相關條例，用政治角力競相加碼，不僅違反預算精神，更沒有徵詢行政院意見，深感遺憾。中央社記者吳家昇攝 114年6月10日
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