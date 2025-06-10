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國防部：義務役二兵月薪2萬2000元 整體待遇3萬餘元

2025/6/10 22:12（6/10 22:20 更新）
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立法院會10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定的最低工資。（中央社製圖）
立法院會10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定的最低工資。（中央社製圖）
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（中央社記者吳書緯台北10日電）立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定的最低工資。國防部表示，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇為3萬餘元。

現行軍人待遇條例明定，義務役現役軍人薪額月支數額，由國防部擬訂，報請行政院核定。立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增條文明定義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定的最低工資。

依據最低工資法，勞動部於去年9月19日公告，民國114年每月最低工資為2萬8590元。

國防部於民國113年恢復徵集一年期義務役，當時義務役二兵每月所領取的薪資為2萬1350元（本薪1萬550元、專業加給1萬800元）；其中專業加給的部分，役男必須要通過新兵訓練鑑測，領取「結訓專長證書」才能領取。

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針對目前一年期義務役二兵每月所領取的確切薪額，國防部今天晚間回覆中央社記者詢問表示，配合114年度軍公教員工待遇調薪3%政策，行政院核定一年期義務役二兵薪額為1萬870元，專業加給為1萬1130元，合計2萬2000元。

國防部進一步表示，義務役役男政府全額負擔的健康保險、軍人保險、主副食費及提繳退休金等費用合計8374元，其整體待遇合計3萬374元。（編輯：蘇龍麒）1140610

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