立院三讀國民黨團版本 義務役月薪不得低於最低工資

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（中央社記者王承中台北10日電）為保障義務役基本生活需求，立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，增訂義務役月薪不得低於最低工資。以二兵為例，月薪將從2萬1350元升至2萬8590元以上。

立法院會上午表決三讀修正通過國民黨立法院黨團所提案的軍人待遇條例部分條文，通過國民黨團所提的再修正動議，增訂義務役現役軍人薪額月支數額不得低於最低工資法所定的最低工資。

國民黨團提案指出，現行義務役軍人最低月所得2萬320元，雖然義務役軍人於去年跟進公教薪資調整4%，以二兵為例，調整後為2萬1350元，雖有增加1030元，還是低於目前政府定義最低工資的2萬8590元。

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國民黨團指出，台灣基本工資已經連續8年調整，然而軍人各種加給卻從未有類似調整機制，在通貨膨脹持續上升及演訓勤務加重的現實下，軍人實際待遇如同逐漸萎縮。義務役軍人雖非勞工身分，但須負擔長時間全天候的戰訓本務及救災勤務。可被視為高密集、高工時的勞動付出。

現行規定，義務役現役軍人薪額月支數額，由國防部擬訂，報請行政院核定。三讀條文新增，其待遇總額不得低於最低工資法所定的最低工資。以保障義務役現役軍人的基本生活需求。（編輯：萬淑彰）1140610