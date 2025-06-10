立院三讀軍人待遇修法 國防部：配合政院研議措施

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（中央社記者吳書緯台北10日電）立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，明定國軍志願役每月加給為新台幣3萬元等待遇調整。國防部表示，樂見官兵待遇提升，但亦希望立法院在通過大幅增加政府歲出預算法案前，應先徵詢行政部門意見、協調可行性財源。

國防部指出，後續將在兼顧官兵待遇福利，與國家整體財政前提下，配合行政院研議相關措施。

立法院會今天經表決，三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，將國軍志願役官兵已有領取的志願役加給、戰鬥部隊加給等加給，明定於修正條文，並新增超時加給以及修正地域加給發放依據，且明定義務役待遇總額不得低於最低工資法所定的最低工資。

其中，新增條文明定國軍志願役加給每月為新台幣3萬元，較現行志願役加給1萬3000元至1萬5000元不等，增加1萬餘元，自明年元旦起實施。

針對軍人待遇條例部分條文修正通過，國防部今天晚間表示，樂見官兵待遇提升，然亦希望立法院在通過大幅增加政府歲出預算法案前，應先徵詢行政部門意見、協調可行性財源。

國防部說明，依今天三讀通過條文，以114年預算員額推估，全年所需新增預算近300億元。依預算法第91條及財政紀律法第5條規定，立委所提法律案，若大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金來源。

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國防部指出，依總統賴清德指導，行政團隊對於國軍的待遇及福利照顧不遺餘力，今年4月大幅提升志願役加給等多項待遇，並已實際發放，惟國防預算為中央政府總預算的一部分，其能否成長及成長幅度，均受限於政府歲出規模，與重要施政優序。若增加人事支出編入年度預算，而整體國防預算成長有限，將排擠軍事投資、作業維持等工作。

國防部指出，後續將在兼顧官兵待遇福利，與國家整體財政前提下，配合行政院研議相關措施。（編輯：林興盟）1140610