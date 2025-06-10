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立院修法增志願役加給 政院：在野再度違法將研議救濟

2025/6/10 18:16（6/10 18:47 更新）
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圖為官兵展示步槍射擊訓練。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北10日電）立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，通過國民黨團所提志願役每月加給新台幣3萬元。行政院指出，總統賴清德、行政院長卓榮泰與國防部對於國軍的待遇及福利一向不遺餘力，但在野黨團此次修法再度違法，政院將審慎研議合法合憲的救濟方式。

立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，通過國民黨團所提志願役每月加給新台幣3萬元，自明年元旦起實施，此外，地域加給將以距離、抵達難易程度為分級依據。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，賴總統、卓榮泰與國防部對於國軍的待遇及福利一向不遺餘力，即使立法院大幅刪減中央政府總預算，行政院仍然持續在衡量國家財政負擔下逐步提升國軍的福利。

李慧芝指出，依據立院三讀法案版本，未來每年中央政府總預算都可能大幅增加至少290億元，但依照憲法第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條規定，立院在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應該先徵詢行政院意見並協調可行性財源，立院卻未如此。

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李慧芝還說，立法院通過軍人待遇條例之前，先刪除國防部84億元，更凍結899億元超過5個月，延遲武器裝備及縮減了國軍戰備工程量能，包括訓練場整建、海軍軍港擴建等規劃，不論是人員訓練及武器接裝工作都無法依規劃期程進行。

李慧芝強調，國軍既有各項加給，都是考量國家整體財政裕度後審慎編列，立法院在野黨團再次違反去年與行政院達成的共識，也再度違反預算法以及財政紀律法，政院在收到條文後將審慎研議合法合憲的救濟方式。（編輯：蘇龍麒）1140610

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