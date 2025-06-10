藍提案恢復退役上校階以上子女教育補助　立院三讀

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（中央社記者王承中台北10日電）立法院會今天三讀修正通過國軍退除役官兵輔導條例，增訂退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的人員，其子女教育補助費，由輔導會會同教育部定之。

行政院人事行政總處民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領。國民黨立委日前提案修法，恢復退役上校階以上子女教育補助費，退輔會也持續爭取。

國民黨立法院黨團提案，上校軍官退休年齡通常在40至55歲之間，正值子女上高中或大學，經濟壓力較大，政府自106年學年度起排除上校以上階級軍人子女教育補助，改為僅發給中校以下退伍軍人，導致上校退伍軍人感受到權益的剝奪。

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國民黨團指出，晉升上校是對長期投入軍旅並熱愛國軍的肯定，政府應保障退役福利，並恢復上校以上軍官的子女教育補助，鼓勵優質軍人留任，並展現國軍惜才的態度。退輔會已多次建議恢復此政策，並強調上校以上軍官在部隊擔任重要職位，恢復補助不僅能激勵士氣，也能彰顯政府德政。

立法院會今天在在野黨人數優勢下，經表決，三讀修正通過國軍退除役官兵輔導條例條文，增訂第27條之2條文，明定退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的人員，其子女教育補助費，由輔導會會同教育部定之。（編輯：翟思嘉）1140610