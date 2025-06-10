卓榮泰：若軍人加薪修法通過 將依憲提救濟

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（中央社記者張璦台北10日電）立法院會今天將處理攸關待遇調整的軍人待遇條例修正草案。行政院長卓榮泰表示，如果加薪條例又通過，顯然違背預算法規定與憲法精神，希望立法院不要重蹈覆轍，否則行政院絕對依照憲政精神，提出救濟。

卓榮泰上午出席114年「第12波安居緝毒專案發布記者會」，會前接受媒體訪問指出，預算法明文規定，立法院用法律案大幅增加中央政府歲出時，一定要徵詢行政院，如果今天加薪條例又通過，顯然完全違背預算法的規定，也違背了憲法的精神。

卓榮泰指出，最近只要一談到中央政府總預算，立法院某些委員都會氣急敗壞，尤其是當時主導統刪者，但惱羞成怒無濟於事，中央政府預算被大幅刪減之後，縮減地方補助是必然的結果，地方政府也不必過度焦慮，因為根據資料，除了南投縣之外，今年其他地方政府財源都比去年預算要高，即便中央政府酌減一些補助，都應該還是能把事情做好。

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卓榮泰說，請地方政府安心，中央依法該補助的，一塊錢不會少，但他重申，中央政府被刪減了那麼多的預算，高達新台幣2076億元，其中的636億元，無法從其他地方自行刪除，所以縮減地方補助是必然現象。

卓榮泰表示，相信政府會一起度過這樣的難關，不過也希望立法院不要重蹈覆轍違反憲法、預算法，否則行政院絕對依照憲政精神，提出救濟。（編輯：謝佳珍）1140610