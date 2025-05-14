藍委提修法為國軍加薪 顧立雄：已逾越行政權

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）國民黨團提案「國軍加薪」修法，日前召集朝野協商破局。國防部長顧立雄今天表示，立法直接明定幫誰加薪，已經逾越行政權。

國民黨立委徐巧芯提出「國軍加薪」修法，包括志願役加給提升至新台幣3萬元、提高地域加給、新增超時加給，同時1年期義務役薪資比照現行最低薪資2萬8590元等。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。

國防部長顧立雄會前接受媒體聯訪表示，這是行政跟立法界線問題，從財政紀律來看，大幅增加國防預算支出，都應該要跟行政部門協商並找到財源所在，在相關立法條文裡面，直接明定要幫誰加薪多少。

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顧立雄強調，「這在行政立法分際上，立法已經逾越行政權」，如果說所有立法都可以直接規定誰要加薪多少，這已經明確逾越行政權。

立法院8日舉辦朝野協商，國防部透過書面表示，志願役加給調整為每月3萬元，按114年度預算員額推估每年所需增加經費約290億餘元，將大幅增加國防預算支出及政府歲出，須整體考量國家財政收支。（編輯：蘇志宗）1140514