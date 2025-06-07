卓榮泰：支持中央總預算立委 所屬地方優先協助

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）行政院長卓榮泰今天視察屏東勝利星村，致詞間提及總預算刪減造成行政困難，但對地方該有建設仍會努力做到；不過審查預算表決時支持中央政府立委，所屬地方政府將優先協助。

屏東勝利星村近年在中央與地方共同合作下，逐步完成歷史建築修復，引進多元品牌進駐營運，以及打造全台面積最大遺構公園，帶動文化觀光效益。卓榮泰今天由屏東縣長周春米陪同參觀勝利星村，肯定屏東縣文資活化成果，及再造歷史現場具體實踐。

卓榮泰在參觀創意餐飲品牌「必勝烘焙研製所」時致詞表示，中央政府總預算被立法院刪除新台幣2000億元後，已無餘力再給地方如同過去的補助。在立院要求行政院自行刪除636億元情況下，實在找不出可再刪部分，行政院4月開始已經沒錢繳電費、跟台電欠電費，行政院本身業務會被凍結，各部會業務費也被凍結。

卓榮泰說，雖然最近陸續在解凍，但解凍後很多預算是1年預算，現在只剩下7個月，如何執行、如何與廠商簽約採購，都很令人頭痛。

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卓榮泰指出，立法院在審查預算時陷入不合理、不理智狀況，不過當初審查預算表決時，立委鍾佳濱與徐富癸都支持中央政府，「他們支持中央政府，我們就支持地方政府」。但是很多委員大筆大筆刪，他們不支持中央政府，現在要問他們，中央如何支持地方政府。

卓榮泰強調，這不是報復心態，而是一個輪迴，對於當初支持中央政府的立法委員，中央會詢問地方有何需求，可以好好商量。很多地方政府首長到行政院抗議、訴願，是否該回去問各縣市立委，當初刪預算時為何沒先設想。中央政府陷入困難後，只好依相關法律酌減地方補助款，但是對地方該有的建設、中央跟地方該合作的，還是會努力做到。（編輯：李亨山）1140607