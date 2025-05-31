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政院人士：有共識才推追加預算 盼地方鼓勵立委支持

2025/5/31 12:45（5/31 12:53 更新）
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圖為行政院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院長卓榮泰日前因應台南市政府提議，呼籲地方政府鼓勵在地立委支持政府追加預算。政院人士指出，須有共識才會推動追加預算，盼地方支持。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評。僵局未解，卓榮泰日前呼應台南市政府建議，指未來若各縣市立委支持政院提出的636億元追加預算，以及讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解。

政院人士指出，若要提出追加預算，將由有需求的部會各自提出，而追加預算項目包括一般型補助款刪減數636億元、原住民保留地禁伐補償、國軍待遇調整、各部會及特定項目遭大幅刪減致影響正常運作等經費。

政院人士強調，希望地方政府能發身影響力，呼籲在地立委以國家為念，支持行政院辦理追加預算，而行政院一旦獲得共識後，就會提出追加預算。

依據預算法第7條，各機關有依法律增加業務或事業致增加經費時、依法律增設新機關時、所辦事業因重大事故經費超過法定預算時、依有關法律應補列追加預算者，得請求提出追加歲出預算。

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此外，行政院整體解凍5億元案日前闖關失敗，業務費遭凍結70%案解凍成功。政院人士解釋，在正式解凍後，政院的冷氣限開令應該可以解禁，記者室也有望恢復週末開放，不再只限制週間使用。

但政院人士表示，由於新傳處5000萬元預算是被全數刪除，所以在新傳處預算科目下，如記者室專用網路等，都無法再回復。（編輯：翟思嘉）1140531

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