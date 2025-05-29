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政院統刪後拋追加預算 黃國昌批濫權應先到立院專報

2025/5/29 18:52
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（中央社記者郭建伸台北29日電）行政院統刪對地方的一般性補助款25%，行政院長卓榮泰今天拋出解方，盼立法院支持新台幣636億元追加預算。民眾黨團總召黃國昌抨擊，卓榮泰目無法紀、沒有下限，應先就違法濫權刪減一般性補助款來立法院進行專案報告。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。卓榮泰今天說明，未來若各縣市立委支持行政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，將不失為一個解決的方法。

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對此，黃國昌今天透過文字批評，中央政府自己被刪預算，竟違法挪用給地方政府的一般性補助款，卓榮泰目無法紀、沒有下限。

黃國昌表示，卓榮泰應先就違法濫權刪減地方政府一般性補助款，來立法院進行專案報告。（編輯：張若瑤）1140529

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