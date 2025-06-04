地方為補助款遭刪提訴願 卓榮泰：我們都照規定來
2025/6/4 15:24（6/4 15:51 更新）
（中央社記者高華謙台北4日電）行政院統刪對地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天預計與另外8個縣市的首長或官員到行政院提起訴願。媒體今天詢問行政院長卓榮泰看法，卓榮泰回應，「我們都照規定來」。
針對國民黨縣市首長要到政院提出訴願，卓榮泰今天下午出席行政院接見行程前，被媒體問及是否會覺得刪預算是違法，做出上述回應。
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為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。主計總處主計長陳淑姿今天在立法院答詢指出，因立法院刪減預算額度很大，行政院實在窒礙難行，刪減一般性補助款是不得不的作為。
包括蔣萬安、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢與嘉義市主計處長阮鼎元預計今天下午3時30分到行政院聯合提起訴願。（編輯：翟思嘉）1140604
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