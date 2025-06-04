偕9縣市赴政院爭補助款 蔣萬安：拒絕任中央宰割

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（中央社記者高華謙台北4日電）行政院統刪對地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天與另外9個縣市首長或官員到行政院，象徵聯合提訴願。蔣萬安說，刪減一般性補助款是對基礎民生的傷害、對法律制度的踐踏，他們拒絕任中央宰割。

為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款約25%，引發地方政府及在野黨批評違法。行政院長卓榮泰今天說，「我們都照規定來」。

包括蔣萬安、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、台中市副市長鄭照新、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元等人今天下午到行政院，一行人先與行政院副秘書長李國興進行閉門會議表達心聲，部分縣市隨後遞交訴願書，並由李國興收下。

蔣萬安指出，今天提出訴願表達許多地方政府與民眾共同心聲，這次立法院審查預算沒有刪減地方一般補助款，行政院卻選擇前所未見做法，刪減一般性補助款，這是對基礎民生的傷害、對地方自治的漠視、對法律制度的踐踏。

蔣萬安說，各地方政府在會議中都有反映，地方一般補助款大多用在社會福利、教育、孩子、弱勢老人等，他無法理解去年中央突然停辦班班喝鮮奶政策，但北市克服困難編預算、讓孩子喝到鮮奶，今天中央又要苛扣其他教育補助款，「我們無法接受」，有人說行政院有大法官會議當護身符，總預算根本不受影響，但地方政府什麼都沒有，行政院卻一開口就要砍一般性補助，他們拒絕任中央宰割。

蔣萬安也表示，5月20日前夕，民進黨政府說要解決改善交通悲劇，5月20日後卻大刀砍向地方交通安全的建設，這非常諷刺，民眾無法接受。

鄭照新說，台中市長盧秀燕正在議會進行總質詢，因此由他代表台中市政府發聲。有句老話是「再怎麼窮也不能窮教育，再怎麼苦也不能苦孩子」，但中央政府卻把鬥爭的怨氣出在孩子與教育。以台中市府民國114年財政仍短絀94億元，請中央全額補足一般性補助款才是正本清源之道。

張麗善表示，非常難過與遺憾，既然一般補助款是法定預算，中央不能任意轉嫁給地方政府買單，尤其這對資源與稅收不足的農業縣來說非常重要，希望中央懸崖勒馬、以蒼生為念，既然是法定預算就要依法行政、依法編列、依法核定。

王惠美說，彰化今天提出訴願，希望行政院能盡速撤銷原處分、恢復補助款，因彰化縣被扣51.66億元，對民眾權益福祉影響非常大，以情感面來說，中央與地方是一起的，可以說如脣亡齒寒，她也要建議中央，應讓非6都縣市長到行政院會表達心聲。

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許淑華說，現在施政已捉襟見肘，今天到場的幾乎所有縣市在財政預算都負債，也很少能獲得中央的專案全額補助，這次南投縣被刪減35億元，確實非常緊張，請求行政院苦民所苦，盡快撥補一般補助款。

王忠銘說，馬祖年度預算自籌款是3.8億元，被刪3.65億元，要怎麼施政，今天走上訴願是不得不，他們也很不樂意，中央跟地方本來就是應該一體的，但變成仇恨與報復不是好的途徑。（編輯：林興盟）1140604

南投縣長許淑華（前中）、雲林縣長張麗善（前右）、彰化縣長王惠美（左）等人4日親自北上，與台北市長蔣萬安（左2）一同到行政院提起訴願，會後許淑華受訪回應媒體提問。中央社記者翁睿坤攝 114年6月4日