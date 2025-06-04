政院減地方補助款 黃偉哲籲立法院支持追加預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南4日電）對於立法院刪減中央總預算，行政院刪減地方一般性補助，台南市長黃偉哲今天表示，解鈴還須繫鈴人，希望立法院能夠放下成見，以生民為念，通過追加預算。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，今天就職的韓國新總統李在明曾在選舉造勢時高舉12吋晶圓，上面刻著「成為世界第一半導體強國」，韓國三星鎖定台積電，直言要超越成為世界第一，加上美國關稅談判期限進入倒數，台灣此時是否應放下歧見，優先團結對外。

黃偉哲表示，解鈴還須繫鈴人，立法院統刪行政院預算，中央已窮盡救濟程序，被迫調減一般性補助款新台幣636億元，希望立法院能夠放下成見，趕快通過追加預算。

台南市政府提供資料指出，立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、內政部長劉世芳及法務部，就「近十年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府之補助情形及對均衡地方經濟發展之成效」進行專題報告，並備質詢，同時邀請22縣市政府代表列席。

市府指出，因適逢台南市議會總質詢，黃偉哲特別指派副市長葉澤山代表參加，葉澤山也於會議中懇請立法委員能夠支持追加預算，解決縣市政府燃眉之急。

葉澤山指出，各縣市政府面臨同樣困境，也提出各種解決方案，然而目前各界所提各種方案，不論是訴願或是持續刪減中央各部會經費，恐是曠日費時或窒礙難行。

透過 Google News 追蹤中央社

葉澤山表示，台南市府在民國100年縣市剛合併時，也遭到議會要求自行刪減38億元，因金額龐大影響到人事費、社福等法定的支出，後來也是透過追加預算方式解決。

他說，目前行政院也考量以追加預算方式，只要立法院願意支持，就能幫全台灣各縣市解決問題，各縣市基本建設、社福、教育等計畫就能順利銜接不中斷。（編輯：李錫璋）1140604