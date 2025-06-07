主計總處擬修地方補助辦法 藍委：違法濫權要求更正

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（中央社記者王承中台北7日電）行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，國民黨團副書記長許宇甄今天表示，如果辦法通過，地方預算自主權將蕩然無存，國民黨團將依規定行使審查權，會要求主計總處更正此違法濫權命令，若不同意更正就會廢止該修正草案。

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。行政院主計總處6日指出，修法非刪除一般性補助款，而是因應新版財劃法，地方政府明年將無財政差短，但一般補助款又不能低於前一年，因此正蒐集地方意見。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄今天發布新聞稿表示，過去也有修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，程序上應先召集地方政府、學者專家共同討論，徵求意見，這次卻違反常態，主計總處自擬修正文字，還函文地方限期3天回覆，且草案內容模糊、缺乏計算公式，未來恐造成龐大分配爭議。

許宇甄指出，主計總處修正補助辦法已違背「中央法規標準法」，要求的「先徵詢、後公告，並即送立法院備查」基本原則。

許宇甄表示，主計總處企圖將對地方政府補助項目抽象化，將原本明確列舉的「教育、社福、基礎建設」刪改為「經常性、普及性、維運性質、財政均衡等模糊原則」，讓中央政府可隨意詮釋補助範圍，收回地方財源之餘，再以「計畫型補助款」綁死地方，對縣市政府補助進行差別待遇。

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許宇甄指出，主計總處應是維護國家財政中立、客觀與透明的機關，如今卻淪為政治工具，新辦法若修正通過，未來中央要獎勵民進黨執政縣市、懲罰國民黨執政縣市皆在一念之間，如果讓這個違法濫權的補助辦法通過，地方政府的預算自主權將蕩然無存。

許宇甄表示，立法院為防堵賴政府逾越法治疆界，會善盡監督職責，國民黨團將依據立法院職權行使法規定行使審查權，會要求主計總處更正此違法命令，若不同意更正就會廢止該修正草案。（編輯：林克倫）1140607