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台中超巨蛋選址挨批草率 市府：從6處地點評估選出

2025/6/2 18:48（6/2 19:11 更新）
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台中市長盧秀燕（中）2日公布廠商提供的台中超巨蛋設計圖，她強調，這非最後定案，未來市府辦理可行性報告與相關評估，會透過徵案方式徵選。中央社記者趙麗妍攝 114年6月2日
台中市長盧秀燕（中）2日公布廠商提供的台中超巨蛋設計圖，她強調，這非最後定案，未來市府辦理可行性報告與相關評估，會透過徵案方式徵選。中央社記者趙麗妍攝 114年6月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中超巨蛋落腳水湳經貿園區創研一用地，採BOT招商興建，市議員質疑市府選址規劃過程草率；中市府今天表示，新址從6處地點選出，經推動小組討論後，依程序辦理政策公告。

市長盧秀燕28日宣布超巨蛋落腳水湳經貿園區的創研一用地，今天再公布廠商投案時示意圖。她表示，未來市府辦理可行性報告與相關評估，會透過徵案方式評選，廠商提的設計圖不是最後定案。

台中市議會今天進行市政總質詢，多名民進黨市議員關心超巨蛋議題，市議員謝志忠質疑，超巨蛋、巨蛋與洲際球場，3者距離太近，如何有效發揮效益。

市議員謝家宜指出，市府聲稱規劃許久、多次考察，但在政策公告卻是民間投資人依照促參法提規劃構想書；市議員陳雅惠也質疑市府黑箱作業，重大決策草率拍板。

市議員周永鴻指出，超巨蛋選址是否經過可行性評估，過程是否留下會議紀錄，目前還未公開招標，就公布廠商提供設計圖，是否符合程序；市議員曾朝榮說，創研一可吸引青年創業，提供企業興建研發基地，市府有許多土地可蓋超巨蛋，卻決定在精華地段興建。

盧秀燕以台北市為例，天母棒球場、小巨蛋還有大巨蛋，她赴日考察，許多城市都有一顆大巨蛋，甚至有城市有兩顆大巨蛋，她強調這是需求。

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運動局長游志祥表示，去年就盤點6處用地進行評估，4月7日由民間單位提出規劃構想書，內容包括選址、面積、超巨蛋規模，以及附屬商業設施、旅館、停車場等設施規劃，整體規劃方向與市府推動政策相符，經市府超巨蛋推動小組會議討論後，已依程序辦理政策公告及徵求可行性評估作業。

運動局補充，超巨蛋6處用地分別為，西屯區的水湳經貿園區、龍潭里農業區、烏日區兵工整備中心、南屯區鎮南高鐵門戶區、北區的體二用地（都市翠谷開發計畫區），以及北屯機廠北側農業區。（編輯：陳仁華）1140602

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