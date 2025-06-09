綠質疑超巨蛋選址創研用地 盧秀燕：產業並行不悖

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）民進黨台中市議會黨團不滿議會質詢遭斷章取義製作短片扭曲事實，市府應回應政策，創研一蓋超巨蛋，悖離原規劃。市長盧秀燕指出，創研用地很大，科技與創新產業可並行不悖。

民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，總召王立任公布多段短影片，內容提到「民進黨反對超巨蛋」，他指出，許多側翼帳號，惡意剪輯民進黨議員針對超巨蛋選址的質詢片段，扭曲事實、斷章取義、抹黑攻擊。他強調，民進黨支持超巨蛋建設，但市府草率決定選址，應回應政策質疑。

民進黨籍市議員張芬郁、張家銨、曾朝榮、李天生、黃守達、陳淑華、江肇國關心未來創研產業如何發展。他們提到，創研一用地為都市計畫中指定的「研發專用區」，發展高科技產業的關鍵條件，本打造產業升級、研發能量中心，市府未公開說明就要在此蓋超巨蛋，除區域發展不均，還有炒地之嫌。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員陳政顯指出，創研一用地允許用作文化、社教、休閒運動設施，超巨蛋投資金額逾新台幣400億元，興建及營運管理都需大筆預算也是很大負擔，需要集團加入經營。未來若有產業想要進駐，另有創研二可做創新產業、經貿專區等使用。

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盧秀燕表示，她的重大政見都已提早完成，包含社宅、交通、體育場館、校舍改建等，剩餘1年7個月任期不能浪費，大巨蛋應運而生，是時機也是民眾需求。為讓市民好生活，市府提出多項政策，除有好孕專車，更希望捷運7箭齊發。她說，剩下任期目標，跟市民站在一起，為市民做事。

她提到，現在的運動是創新產業，帶動經濟、旅遊、交通等發展，運動比賽導入AI科技，若還只當作一般運動，觀念有點落伍。創研一蓋超巨蛋，創研土地還有20公頃，6月底會釋出一批土地，科技業有興趣的可以來標，水湳經貿園區土地很大，科技與創新產業可並行不悖。（編輯：謝雅竹）1140609