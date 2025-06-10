中職台北大巨蛋例行賽增14場 悍將獲2個假日檔期

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職棒台北大巨蛋例行賽場次增加至66場，今天公布下半季多釋出的14場主場抽籤結果，富邦悍將抽到2個假日主場檔期、增加5場，樂天桃猿則有1個假日檔期、1個平日檔期。

中職今天發布公告表示，今年台北大巨蛋原本安排52場例行賽，不僅為聯盟各球團帶來諸多效益，也提供球迷更多機會體驗新建的觀賽場地。

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上半季即將進入尾聲之際，台北大巨蛋再釋出下半季6個檔期、共14場主場供職棒賽事使用，各球團昨天於聯盟舉行登記與抽籤會議，決定下半季台北大巨蛋的主場賽事分配。

抽籤結果出爐，假日主場3個檔期，樂天桃猿抽中8月8日至10日，富邦悍將則獲得8月15日至17日、9月20及21日；平日主場3個檔期，味全龍抽中8月5、6日，樂天桃猿獲得8月12、13日，中信兄弟則抽得9月18、19日。（編輯：張雅淨）1140610