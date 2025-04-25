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台北大巨蛋中職觀賽人次達百萬里程碑 改寫最速紀錄

2025/4/25 21:15（4/25 21:29 更新）
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圖為中華職棒36年賽季開幕戰3月29日在台北大巨蛋開打，吸引逾3萬球迷進場觀賽。（中央社檔案照片）
圖為中華職棒36年賽季開幕戰3月29日在台北大巨蛋開打，吸引逾3萬球迷進場觀賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）台北大巨蛋從去年正式納入中職例行賽場地，今天為第51場，吸引1萬3567人入場，台北大巨蛋累積進場觀眾人數達百萬里程碑，改寫中職球場最速百萬人次紀錄。

台北大巨蛋2024年開始正式納入中華職棒例行賽場地，票房也很亮眼，單場最多觀眾人數為4萬人，去年台北大巨蛋例行賽38場比賽共吸引78萬6189人次入場，平均場均為2萬689人。

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今年球季至今天賽前共12場台北大巨蛋賽事，累積達20萬3462人入場，今天味全龍隊主場迎戰中信兄弟，吸引1萬3567名觀眾入場，台北大巨蛋例行賽51場突破百萬人次入場里程碑、也寫下紀錄。

台北大巨蛋51場例行賽吸引共100萬3218人次觀眾進場，改寫中職例行賽球場最速百萬人次紀錄，原紀錄為台北市立棒球場，花了147場突破100萬人次觀眾入場紀錄。（編輯：龍柏安）1140425

#中華職棒
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#台北市立棒球場
台北大巨蛋自2024年起納入中華職棒例行賽場地，25日味全龍與中信兄弟之戰為第51場，共吸引1萬3567人入場，大巨蛋累積進場觀眾人數達百萬里程碑，改寫中職紀錄。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月25日
台北大巨蛋自2024年起納入中華職棒例行賽場地，25日味全龍與中信兄弟之戰為第51場，共吸引1萬3567人入場，大巨蛋累積進場觀眾人數達百萬里程碑，改寫中職紀錄。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月25日
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