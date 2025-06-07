林俊傑演唱會嘉賓 韋禮安拿2人姓氏大玩諧音哏

（中央社記者王心妤台北7日電）歌王林俊傑今晚在台北大巨蛋舉辦「FINAL LAP」演唱會，林俊傑唱起「修煉愛情」時，嘉賓韋禮安驚喜現身，韋禮安更拿2人姓氏大開玩笑，並稱來到這裡了，絕對逃不過台灣人的諧音哏。

今晚的演唱會，林俊傑除了開著跑車鋼琴繞場跟2、3樓的觀眾近距離互動，也開放現場觀眾點歌。他唱到「修煉愛情」時，歌手韋禮安從舞台後方升起合唱，掀起觀眾尖叫聲。

韋禮安結束合唱後笑說：「好緊張，我的天啊！」他提到2人第一次見面是在金曲獎頒獎典禮上，當時林俊傑坐在隔壁，「（我覺得）好奇怪，你不是電視裡的人嗎？現在還可以在大巨蛋合作，『我們這些努力不簡單～』」林俊傑也誇獎韋禮安有才華，希望2人能夠合作很久了。

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韋禮安接著拿出2人姓氏笑說：「今天跟JJ哥（林俊傑）說請我來很吉利，因為我們是：「喂，您好（韋，林好），來到這裡，是無法逃過台灣人的諧音哏的！」韋禮安更形容林俊傑是魔王等級的歌手，為了今晚第2首合唱曲「如果可以」先錄音時，「我一聽才知道JJ哥覺得這首歌不夠難，待會可以聽到林俊傑魔王版本的『如果可以』！還是要不要挑戰蔡依林的版本，Key更高！」

林俊傑最後以「江南」、「不為誰而作的歌」、「光陰副本」、「交換餘生」結束演唱會，而他最後似乎難掩興奮情緒，高喊「大巨蛋解鎖！」邊繞著整座舞台奔跑。（編輯：李亨山）1140607