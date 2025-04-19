數位就業金卡上路近2年 數發部：向北美、亞洲推廣

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（中央社記者蘇思云台北19日電）數位領域就業金卡推出近2年，數發部數產署今天表示，截至2月底有764人取得數位領域就業金卡，申請者主要是軟體開發、程式設計等人才為主，觀察單一國家以美國籍為大宗、約占3成，未來持續向北美與亞洲地區推廣。

國發會2018年推出就業金卡制度，增加外國人才在台灣工作與生活的便利性，延攬人才領域目前包含經濟、科技、教育、金融、文化藝術、數位、建築設計、法律、國防、體育、專案會商等11領域。

數發部在2023年5月公告數位領域就業金卡資格，數位領域就業金卡上路近2年。

數發部作為軟體與資訊服務業事業主管機關，數產署說明，申請者主要是軟體開發、程式設計等人才為主，另外因為數位經濟、電商與網路安全需求上揚，因此也不乏電商與資安專長人才。整體來看，申請者以軟體技術開發佔比6成為最大宗，其次是電腦程式設計、電商與網路安全。

數產署指出，就業金卡提供外國專業人才更便利的出入境與就業選擇，因此許多國際企業、外國新創與國際創投都善用此措施，雇用優秀人才來台就業或創業。

進一步觀察764人取得數位領域就業金卡的背景，數產署指出，單一國家來看，以美國最多、占總通過數3成，推測台美科技產業的高度互補應是主因，同時也吸引在美華裔科技社群關注此政策，在擴散就業金卡相關資訊時，也強化跟台灣連結。

此外，數位金卡約有1/3持卡人來自亞洲地區，以新加坡、印度與香港為大宗，東南亞國家申請比例也呈成長趨勢。數產署解釋，除了台灣IT產業在國際上具吸引力外，地緣考量與文化相近也是關鍵。

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至於未來推廣規劃，數產署指出，為擴散數位金卡政策並延攬北美地區國際數位人才，數發部今年1月也配合國發會辦理的「美國矽谷國際攬才團」，前往舊金山拜會當地科技社群以及美西玉山科技協會，向當地華裔人士與外籍人才介紹台灣數位經濟產業環境並推廣數位金卡。

除了北美地區人才外，數產署說明，印度為軟體人才輸出大國，也位列數位金卡亞洲地區第2大申請國。去年12月也配合國發會的「印度國際攬才團」，前往印度清奈與班加羅爾拜訪當地著名大學與軟體公協會，持續邀當地人才來台就業或創業。（編輯：翟思嘉）1140419