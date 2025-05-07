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開放僑外生任客運駕駛、護佐 勞動部暫緩實施

2025/5/7 17:56
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（中央社記者吳欣紜台北7日電）留住畢業僑外生在台工作，勞動部日前預告將讓畢業僑外生可以擔任護佐、貨運司機等6款中階技術工作，但由於預告期間外界對政策有意見，因此決定暫緩。

勞動部繼去年開放讓僑外生得以中階房務員等身分留台後，3月底又預告草案鬆綁法規，要讓畢業僑外生可以從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員6款中階技術工作。

另外，同時為舒緩缺工問題，草案也預告讓廢棄物處理及資源物回收處理業可聘請移工。

不過，根據勞動部今天正式公告的法規，卻僅見開放回收處理業聘請移工等，不見開放僑外生從事中階技術人力法條。

勞動部勞動力發展署組長蘇裕國告訴中央社記者，預告期間，外界還有一些其他建議及意見，後續也與相關部會開會討論，確認仍有一些配套措施要規劃。

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蘇裕國表示，相關部會將會重新評估跟規劃配套措施，待部會評估後看後續有什麼建議，勞動部會再依建議繼續進行法規研析制定。

根據勞動部之前提供數據，開放僑外生從事6類中階技術工作，預估可新增6500人力。（編輯：陳政偉）1140507

#勞動部
#僑外生
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