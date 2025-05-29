政院攬才專法修正案 放寬世界前千大畢業生來台工作

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（中央社記者賴于榛台北29日電）為強化招攬國際人才，行政院會今天通過外國專業人才延攬及僱用法修正草案，4修正重點包含擴大適用對象、延長數位遊牧簽證停留期間、放寬申請永久居留規定，及優化台灣攬才留才環境。未來世界前1000名大學畢業生來台工作，可免2年工作經驗。

行政院會今天通過外國專業人才延攬及僱用法修正草案，將送立法院審議。行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會時指出，人才是國家富強的根本，為強化台灣競逐國際人才的吸引力，加速產業升級、轉型及創新，並拓展國際布局，有必要進一步優化國際人才及其眷屬在台工作、居留與社會保障制度，建構更完善的留才攬才環境，讓全球人才匯聚台灣，壯大台灣產業實力。

草案4修正重點包含擴大適用對象、延長數位遊牧簽證停留期間、放寬申請永久居留規定，及提高勞動及社會權益保障。擴大適用對象部分，草案將原先世界前500名大學的畢業生來台工作免2年工作經驗，放寬為前1000名大學，同時開放前200名大學的畢業生得申請個人工作許可、在台灣畢業尋職期僑外生從事工作得免申請許可；另也放寬外國特定專業人才及外國高級專業人才的配偶依親期間得自由工作。

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草案也延長數位遊牧簽證停留期間，將數位遊牧簽證停留期間由現行6個月延長至最長2年；修正也放寬申請永久居留規定，未來年所得新台幣600萬元以上等一定條件的外國特定專業人才（如）居留1年，得申請永久居留，同時放寬取得台灣副學士以上學位的畢業僑外生，得折抵申請永久居留的連續居留期間1年至2年。

而為優化台灣攬才留才環境，草案放寬外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，且經許可永久居留者得適用就業保險，以及經許可永久居留且符合居住滿10年等條件者，得使用部分身心障礙照顧服務及長照服務。（編輯：蘇志宗）1140529