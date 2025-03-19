搶人才 劉鏡清：擬爭取溝通放寬適用租稅減免薪資門檻

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）AI人才稀缺，國發會主委劉鏡清今天表示，現行外國專業人才延攬及僱用法希望將薪資所得超過新台幣300萬元起5年內，享有超過部分折半課稅的部分，未來希望參考新加坡作法，將薪資所得300萬元門檻下修，進一步放寬以擴大誘因，會與財政部溝通可行性。

立法院經濟委員會今天邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，國民黨立委謝衣鳯關注人工智慧（AI）人才短缺的議題。

劉鏡清說明，政府目前有3大做法，一是從校園推動STEM（科學Science、科技Technology、工程Engineering與數學Mathematics）計畫，讓非資訊科系的人上課；二是校外輔導非資訊科系參加畢業生職業訓練；第三部分是加入僑外生的能量，充沛人才來源。

外國專業人才延攬及僱用法修正草案預計本會期送立法院審議。劉鏡清表示，攬才專法有兩階段，第一部分是法令開放，讓優秀人才更容易進來，第二部分是擴大稅負誘因。

現行外國專業人才延攬及僱用法規定，外國特定專業人才首次核准來台工作，且薪資所得超過300萬元起5年內，享有超過部分折半課稅，以及海外所得免計入基本所得額課徵基本稅額的優惠。

劉鏡清進一步指出，近期將與財政部溝通，盼稅負能夠參考新加坡標準，擴大誘因，針對專法當中年薪超過300萬元以上折半課稅，希望標準往下調，藉此吸引更多人才來台。

劉鏡清會後補充，國發會希望將300萬元的標準往下修，但這部分還須整體考量，會安排與財政部溝通可行性，目前仍未定案。

根據國發會報告，為了達到全球精準攬才留才目標，國發會透過策略性延攬國際人才、打造具國際競爭力的攬才體制、延攬數位遊牧人才，及建構友善外國人環境等4大策略。

策略性延攬國際人才方面，國發會盤點重點產業關鍵人才需求，運用大數據掌握台灣所需高階人才全球布局圖像，鎖定5大洲重點區域，透過AI工具進行線上、線下全面精準攬才，至113年底，已延攬外國專業人才計7.1萬人（含就業金卡1.2萬人）。

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延攬數位遊牧人才部分，國發會已針對數位遊牧型態國際人才，新增數位遊牧簽證，並提供數位遊牧一站式服務等配套措施及推廣機制。

國發會表示，已於114年元旦正式核發數位遊牧簽證，並於台南、台東成立據點、建構生態圈，吸引近千名數位牧民來台，後續將擴展鏈結全球數位牧民，結合地方特色，吸引來台創新創業。（編輯：林淑媛）1150319